Происшествия 07 декабря 2023, 13:26 Директора брянской гимназии задержали после стрельбы Shot: в Брянске задержали директора гимназии, где произошла стрельба РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали директора брянской гимназии № 5 после стрельбы в стенах учебного заведения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, Галину С. отвезли на допрос в местный отдел Следственного комитета, ее процессуальный статус пока неизвестен. Правоохранители интересуются у нее организацией охраны образовательного учреждения и пропускного режима.

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Галина С. возглавляет гимназию № 5 в Брянске с 2017 года, ранее преподавала школьникам математику.

Утром в четверг в брянской гимназии произошла стрельба, которую открыла из помпового ружья восьмиклассница. Пострадали пять человек, еще один погиб. Сама стрелявшая покончила с собой, писал RT.

Полицейские задержали отца ребенка. Мужчина признался, что ничего не знал о пропаже ружья, которое хранилось в металлическом сейфе под замком. Он предположил, что дочь тайно выкрала ключ и забрала оружие.

Омбудсмен Мария Львова-Белова отмечала, что двое из пострадавших получили легкие ранения, еще трое находятся в состоянии средней тяжести.