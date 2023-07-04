04 июля 2023, 16:25
СК проведет проверку по факту нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова
Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения Милашиной и Немова
Следователи из Чечни проведут проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения руководителю управления СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову.
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«Провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном», — отметили в ведомстве.
Неизвестные избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова около аэропорта Грозного во вторник, 4 июля. Такси, в котором они ехали, перекрыли три машины. Оттуда вышли мужчины и напали на Милашину и Немова, нанеся им травмы и повредив технику.
Как сообщил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, что пострадавших увезли на машине скорой помощи в больницу Беслана. Журналистка и адвокат прибыли в Грозный, чтобы посетить судебное заседание по вынесению приговора жене экс-судьи Верховного суда республики Зареме Мусаевой.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что нападение на сотрудника прессы неприемлемо. В деле будет разбираться также Совет по правам человека.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что СК и Генпрокуратура страны должны взять на контроль ситуацию с избиением Милашиной и Немова.
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