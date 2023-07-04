Криминал 04 июля 2023, 10:38 Союз журналистов России и СПЧ подключились к расследованию нападения на репортера в Чечне Союз журналистов России выясняет обстоятельства избиения Елены Милашиной в Чечне РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нападение на работника прессы неприемлемо. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил ТАСС, что организация узнала об избиении Елены Милашиной в Чечне и начала выяснять обстоятельства.

«Союз журналистов в курсе произошедшего с журналисткой „Новой газеты“* в Чеченской Республике. Подробности ситуации сейчас также выясняют и наши коллеги в Совете по правам человека», — сказал он.

Реклама

Владимир Соловьев назвал нападение на журналиста неприемлемым и выразил надежду на то, что правоохранители отыщут виновных.

На Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали в Грозном, куда они приехали на вынесение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. По информации Telegram-канала Baza, неизвестные на трех машинах перекрыли им дорогу, сломали оборудование и избили. Журналистке сломали пальцы, она неоднократно теряла сознание. Адвоката ударили ножом в ногу.

Семью Янгулбаевых обвинили в Чечне в оскорблении чувств верующих, пособничестве терроризму, нападении в Турции на бывшего чеченского силовика и ведении оппозиционного канала. В Пятигорске задержали брата бывшего судьи, из Нижнего Новгорода вывезли и посадили в спецприемник МВД жену. В Грозном в феврале 2022 года прошел митинг с участием 400 тысяч человек, которые призывали наказать подозреваемых.

*«Новая газета» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом.