Происшествия 04 июля 2023, 09:31 Журналистку Милашину избили в Чечне — Baza Baza: журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Грозном YouTube

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Неизвестные избили журналистку «Новой газеты»* Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Утром во вторник Милашина и Немов прибыли в Грозный на приговор к жене бывшего судьи Зареме Мусаевой. Рядом с аэропортом их такси перекрыли три машины, после чего неизвестные избили обоих, а также повредили всю технику, которую везли адвокат и журналистка.

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«Милашина после избиения теряла сознание, у нее сломаны пальцы. Она нетранспортабельна, вся голова облита зеленкой. Немов с трудом может говорить», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, адвокат получил ножевое ранение ноги. Немов добавил, что нападавшие приказали ему и Милашиной покинуть Чечню и «ничего не писать».

Сейчас пострадавшие находятся в травмпункте, с ними работают врачи.

*«Новая газета» — СМИ, признанное иностранным агентом