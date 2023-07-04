04 июля 2023, 09:31
Журналистку Милашину избили в Чечне — Baza
Baza: журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Грозном
Неизвестные избили журналистку «Новой газеты»* Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Утром во вторник Милашина и Немов прибыли в Грозный на приговор к жене бывшего судьи Зареме Мусаевой. Рядом с аэропортом их такси перекрыли три машины, после чего неизвестные избили обоих, а также повредили всю технику, которую везли адвокат и журналистка.
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«Милашина после избиения теряла сознание, у нее сломаны пальцы. Она нетранспортабельна, вся голова облита зеленкой. Немов с трудом может говорить», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, адвокат получил ножевое ранение ноги. Немов добавил, что нападавшие приказали ему и Милашиной покинуть Чечню и «ничего не писать».
Сейчас пострадавшие находятся в травмпункте, с ними работают врачи.
*«Новая газета» — СМИ, признанное иностранным агентом
Чечня
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