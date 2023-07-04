Происшествия 04 июля 2023, 12:36 Нападение на журналистку Милашину в Чечне обсудят в Совете Федерации Сенатор Пушков пообещал обратиться в СК после нападения на журналистку Милашину РИА «Новости»

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Следственный комитет и Генеральная прокуратура должны взять под контроль ситуацию с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом в комментарии ТАСС заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что вынесет вопрос на ближайшее заседание комиссии, чтобы от имени ее членов обратиться в ведомства.

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«Считаю, что здесь необходимо обратиться в Следственный комитет, Генпрокуратуру с призывом уделить особое внимание этому делу и поставить его на контроль руководства этих двух ведомств. Мы обсудим этот вопрос с членами комиссии», — заявил Пушков.

Группа неизвестных напала на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова около аэропорта Грозного. Такси, где находились сотрудница СМИ и правозащитники, заблокировали три автомобиля. Вышедшие оттуда мужчины сильно избили Милашину и Немова, а также повредили технику.

В столицу Чечни журналистка и адвокат приехали для присутствия на судебном заседании по вынесению приговора супруге бывшего судьи Верховного суда республики Зареме Мусаевой.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал неприемлемым нападение на сотрудника прессы. Он подчеркнул, что сейчас выясняет все обстоятельства избиения Милашиной. К делу также подключился Совет по правам человека.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что избитых адвоката и журналистку на машине скорой помощи забрали в больницу Беслана.