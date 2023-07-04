04 июля 2023, 12:27
Избитую журналистку Милашину вывезли из Грозного в Беслан
Омбудсмен Солтаев: журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли из Грозного в Беслан
Журналистку «Новой газеты»* Елену Милашину и адвоката Александра Немова вывезли из Грозного в больницу в Беслан. Об этом ТАСС рассказал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
«Мы везем Милашину и Немова в больницу в Беслан. Я еду впереди автомобилей скорой помощи, сопровождаю их», — сказал он.
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Ранее стало известно, что Милашина и Немов подверглись нападению неизвестных после прибытия в Грозный утром во вторник.
По предварительной информации, Немов получил ножевое ранение ноги, а Милашина после избиения неоднократно теряла сознание, ей сломали пальцы на руках.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявлял, что организация получила информацию о нападении на работника прессы, назвав эта ситуацию неприемлемой. Он выразил надежду, что правоохранительные органы найдут нападавших.
*«Новая газета» — СМИ, признанное иностранным агентом
Чечня
Журналистика
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