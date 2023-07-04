Общество 04 июля 2023, 12:27 Избитую журналистку Милашину вывезли из Грозного в Беслан Омбудсмен Солтаев: журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли из Грозного в Беслан Соцсети

Читать 360tv в

Журналистку «Новой газеты»* Елену Милашину и адвоката Александра Немова вывезли из Грозного в больницу в Беслан. Об этом ТАСС рассказал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

«Мы везем Милашину и Немова в больницу в Беслан. Я еду впереди автомобилей скорой помощи, сопровождаю их», — сказал он.

Реклама

Ранее стало известно, что Милашина и Немов подверглись нападению неизвестных после прибытия в Грозный утром во вторник.

По предварительной информации, Немов получил ножевое ранение ноги, а Милашина после избиения неоднократно теряла сознание, ей сломали пальцы на руках.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявлял, что организация получила информацию о нападении на работника прессы, назвав эта ситуацию неприемлемой. Он выразил надежду, что правоохранительные органы найдут нападавших.

*«Новая газета» — СМИ, признанное иностранным агентом