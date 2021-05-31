Школьнице, изнасиловавшей сверстницу в Барнауле, предъявили обвинение

Четырнадцатилетней школьнице, которая надругалась над 11-летней девочкой в Барнауле, предъявили обвинение. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ее обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщили на сайте Следственного комитета.

Школьницу заключили под стражу. Расследование уголовного дела контролирует центральный аппарат СК.

Следователи также возбудили уголовное дело по статье «Халатность» по отношению к должностным лицам администрации Алтайского края и Барнаула. Проводятся обыски.

«В правительство края и мэрию Барнаула следователем будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений», — сообщили в СК.

Здание, где было совершено изнасилование школьницы, снесут в ближайшее время.

Компания школьниц 23 мая избила и изнасиловала в заброшенном доме 11-летнюю девочку. Все происходящее было записано на камеру мобильного телефона. В нападении подозревают трех учениц той же школы № 70, самой старшей из них 14 лет.