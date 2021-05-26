В Барнауле надругались над школьницей. Все издевательства были засняты на камеру телефона, видео отправили маме жертвы. Если вину подозреваемых докажут, им, похоже, не грозит строгое наказание — все они несовершеннолетние. А вот жертва нападения после пережитого нескоро сможет доверять людям.

Нападение произошло три дня назад. По версии следствия, 11-летнюю девочку силой затащили в заброшенное здание, избили, а после изнасиловали пластиковой бутылкой. Все издевательства нападавшие сняли на камеру смартфона и отправили матери жертвы. В нападении подозревают трех учениц той же школы №70, самой старшей из них 14 лет.

После того как мать жертвы обратилась в полицию, Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело. Одна из предполагаемых участниц истязания задержана, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Также на месте работает уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и ее семье. В городском комитете по образованию официально отметили, что инцидент произошел за пределами школы, в заброшенном здании.

Сурового наказания не будет

Возможно, чиновники помогут ребенку не только восстановиться физически и морально, но и сменить место жительства. В городе, где проживают чуть более полумиллиона человек, личности участников таких событий не бывают тайной. Люди так или иначе будут напоминать девочке о пережитом кошмаре.

Зато наказание для нападавших, если их вина будет доказана, будет довольно мягким. Адвокат бюро «ЗКС» Андрей Гривцов рассказал «360», что младшие девочки не подлежат уголовной ответственности и в их отношении по закону должно быть принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Они могут быть лишь направлены в центр временной изоляции для несовершеннолетних, но это не уголовное наказание. А для девочки старше 14 лет, но не достигшей 16 лет, максимальное наказание не может превышать шести лет лишения свободы, несмотря на санкцию статьи 132 УК РФ. Наказание отбывается в воспитательной колонии», — пояснил Андрей Гривцов.

Он также отметил, что в Уголовном кодексе не предусмотрена какая-либо ответственность для родителей нападавших.

Истоки жестокости

Психолог Екатерина Трофимова пояснила «360», что причины садизма могут быть связаны или с травматическим детским опытом, или с особенностями взаимоотношений в семье. Чаще всего садистами и примкнувшими к ним становятся люди с низкой самооценкой, подвергавшиеся физическому или психологическому насилию, а также дети, лишенные границ в отношениях с родителями.

«Это те, кто не знал отказа, чьи просьбы выполнялись по первому требованию. Малейшее неповиновение вызывает вспышку гнева вплоть до состояния аффекта. И единой причины формирования данного поведения нет. Здесь, скорее всего, речь идет о сочетании факторов семейного воспитания и врожденных особенностей человека, социального окружения и ценностного ряда, усвоенного и принятого как собственный», — отметила эксперт.

Екатерина Трофимова рассказала, что садизм является симптомом многих психических расстройств и его наличие не позволяет диагностировать у человека какое-либо заболевание. Необходимы диагностика клинического психолога и заключение врача-психиатра для того, чтобы поставить диагноз.

При этом психолог уточнила, что многие садисты признаются здоровыми с точки зрения медицины и несут ответственность перед законом со всей строгостью.

Помочь перестать быть жертвой

Последствия для жертвы могут быть крайне печальными, если не обеспечить ее психологической помощью, отметила Екатерина Трофимова. Список возможных последствий огромен — от различных нарушений до появления психических заболеваний.

«Жертвы сексуального насилия чаще, чем пострадавшие от других преступлений, сталкиваются с проблемой так называемой вторичной виктимизации. А необходимость давать показания и воспроизводить картину насилия приводит к многократному травмированию», — сказала психолог.

Она пояснила, что картина внутреннего состояния жертвы насилия часто связана с депрессией, агорафобией, паническими атаками, страхом перед лицом человека, который нанес травму. Ну и, конечно, посттравматическое стрессовое расстройство ПТСР: беспомощность, стыд, вина, агрессия, потеря самоценности, бесконечные самообвинения.

«Необходима работа с психологами и врачами. Как правило, помочь жертве восстановиться гораздо легче, чем садисту отказаться от его страсти разрушать жизнь другого. Пострадавшие от насилия тяжело доверяют и идут на контакт. Им кажется, что понять их тому, кто сам не испытал подобное, невозможно», — сказала Екатерина Трофимова.

Но если контакт установлен, то жертвы насилия охотно и относительно быстро выходят из этого состояния, обнадежила психолог. Главное — это адаптация в социуме, восстановление самооценки, решение жизненных задач, которые возникают на пути. Но самое сложное для пострадавшего от насилия — снова начать доверять людям.