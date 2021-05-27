Омбудсмен сообщил о травле изнасилованной школьницами в Барнауле девочки

Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявила, что 11-летнюю пострадавшую травят взрослые, распространяя запись насилия в социальных сетях. Она напомнила, что за распространение видео возможно уголовное наказание.

Она обратилась к руководителям средств массовой информации и коммуникации закрыть комментарии к новости об избиении и насилии школьницы, а также предотвратить появление видеозаписи.

«Сейчас травят ребенка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись», — написала Казанцева в Instagram.

Омбудсмен напомнила, что за распространение записи можно попасть под уголовную ответственность по статьям 137 «Уголовная ответственность за распространение сведений о частной жизни лица» и 242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

«Если кто-то хочет откликнуться и помочь ребенку, сделайте целевое пожертвование в Алтайское отделение российского детского фонда с пометкой „помощь рядом“», — отметила Казанцева.

В воскресенье компания школьниц избила и изнасиловала в заброшенном доме 11-летнюю девочку. Все происходящее было записано на камеру мобильного телефона. В нападении подозревают трех учениц той же школы № 70, самой старшей из них 14 лет.

Заведено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».