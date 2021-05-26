Компания школьниц устроила расправу над девочкой в Барнауле

Компания школьниц устроила расправу над 11-летней девочкой в Барнауле. Ее избили и изнасиловали в заброшенном доме, сообщили следователи.

По факту нападения на ребенка уже возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК РФ. По данным следствия, днем 23 мая 14-летняя девочка вместе со своими сверстниками напала на 11-летнюю школьницу. Компания избила ребенка и надругалась над ним. Все происходящее было записано на камеру мобильного телефона.

Уголовное дело возбудили по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Ответственность наступает с 14 лет.

Подозреваемую в нападении на ребенка школьницу задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос о ее аресте. Кроме того, в рамках расследования следователи дадут оценку распространению ролика с издевательствами в соцсетях.