Избившую и надругавшуюся над девочкой старшеклассницу арестовали в Барнауле

Суд арестовал 14-летнюю школьницу, которая надругалась над 11-летней девочкой в заброшенном доме в Барнауле. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следствия, преступление было совершено 23 мая. Арестованная старшеклассница в компании своих сверстников избила девочку, а потом совершила в ее отношении иные действия сексуального характера. Все происходящее было снято на телефон.

В СК назвали случившееся вопиющим по своей жестокости преступлением. В ведомстве полагают, что это стало результатом ненадлежащей работы системы органов профилактики и образования Барнаула и правительства региона. В связи с этим было возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В прокуратуре сообщили, что сайты, где было опубликовано видео с истязаниями девочки, будут заблокированы. За распространение этого ролика, а также данных о ребенке грозит уголовная ответственность по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и публичной демонстрации порнографических материалов.