Криминал 02 апреля 2023, 23:23 Расследованием убийства военкора Татарского займутся опытные криминалисты Бастрыкин направил опытных криминалистов для расследования смерти военкора Татарского Телеканал «360»

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Опытные криминалисты центрального главка СК направились в Санкт-Петербург для участия в расследовании смерти военного корреспондента и блогера Владлена Татарского. Как сообщила пресс-служба ведомства, такое распоряжение отдал председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.

Он поручил исполняющему обязанности руководителя главного следственного управления по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову передать расследование уголовного дела в центральный аппарат СК.

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Военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время проведения творческого вечера в баре «Патриот» на Университетской набережной Санкт-Петербурга. По официальным данным, 25 человек получили ранения, из которых 19 доставили в больницу города.

По предварительной версии, взрывчатка находилась в коробке, в которой одна из зрительниц принесла скульптуру для подарка блогеру. СМИ сообщили, что речь идет о жительнице Санкт-Петербурга 1997 года рождения. Подозреваемую задержали и доставили на допрос к следователю. В комментарии «360» гости вечера предположили, что девушку могли использовать втемную.