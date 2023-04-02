02 апреля 2023, 22:10
Появились кадры с места взрыва в кафе в Петербурге
СК показал видео с места взрыва в петербургском кафе, где погиб Владлен Татарский
Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места взрыва в кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Видео и фото появилось в Telegram-канале ведомства.
После взрыва на Университетской набережной в Петербурге в больницу госпитализировали 24 пострадавших. Минздрав сообщал, что шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Мощный взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. В результате смертельные ранения получил известный военный корреспондент Владлен Татарский.
По предварительным данным, взрывчатка могла быть заложена в статуэтке, которую военкору подарила одна из посетительниц. Сейчас она находится в больнице в Санкт-Петербурге. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил Telegram-канал «112».
Санкт-Петербург
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Следственный комитет России
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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