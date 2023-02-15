Эксклюзив 15 февраля 2023, 12:42 Сестра погибшей в ДТП калужанки назвала несправедливым решение снять обвинения с Анны Большовой Сестра жертвы ДТП: несправедливо, что актрису Анну Большову признали невиновной РИА «Новости»

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Полиция не нашла состава преступления в действиях актрисы Анны Большовой и возложила вину за смертельное ДТП в Калужской области на сожителя погибшей. Сестра погибшей Анастасия Городилова сказала «360», что не согласна с таким решением.

«Хотите услышать мое мнение — справедливо это или не справедливо? Нет, не справедливо», — сказала она.

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Жаловаться на решение полиции семья погибшей Олеси Борисенко пока не планирует, как и комментировать другие обстоятельства дела.

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Авария произошла ночью 14 октября 2022 года в деревне Грачевке. Актриса на Audi наехала на повороте на 31-летнюю местную жительницу, остановилась, вызвала скорую помощь и полицию.

Медики не успели помочь, женщина умерла на месте. Позднее в ее крови нашли четыре промилле алкоголя и травмы на теле, а жители деревни заподозрили сожителя — он мог смертельно избить погибшую до ДТП.

В действиях Анны Большовой не нашли состава преступления, а на гражданского мужа калужанки завели уголовное дело об оставлении в опасности. Следователи выяснили, что он достал ее в пьяном состоянии из машины, положил поперек темной дороги и уехал.