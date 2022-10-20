Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 12:55 Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области

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Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. Подробности каналу «360» сообщили в областном ГИБДД.

Это произошло ночью в пятницу 14 октября. Артистка была за рулем своей Audi. Сообщается, что она была в машине одна и не пьяна. Большова сама вызвала скорую и позвонила в полицию. Вероятно, она не увидела пешехода в темноте на деревенской неосвещенной дороге. Сбитая женщина скончалась до приезда врачей.

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«В деревне Грачевка, на улице Садовая около дома № 1 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с Садовой на улицу Совхозную, допустила наезд на пешехода, неустановленную женщину, 30-35 лет. В результате ДТП погиб пешеход, скончалась на месте ДТП», — сообщили в ведомстве.

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Анна Большова — актриса театра, кино и дубляжа, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в таких сериалах как «Остановка по требованию», «Виола Тараканова», «Солдаты», прославилась, сыграв в телепостановке рок-оперы «Юнона и Авось».

Ранее на актера Артура Смольянинова составили административный протокол за дискредитацию вооруженных сил России. Сейчас он в Соединенных Штатах по работе.