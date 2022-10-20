Смертельное ДТП с анной Большовой: версии, подробности | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 21:40 У смертельного ДТП с актрисой Большовой появилась новая версия. Жертва могла умереть еще до наезда Жители Грачевки: жертва ДТП с актрисой Большовой могла умереть от побоев сожителя Источник фото: РИА «Новости»

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Актриса «Ленкома» Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. По некоторым данным, погибшая была в нетрезвом состоянии, а сторона актрисы настаивает на том, что на дороге было темно. Но местные жители уверены, что причиной смерти и вовсе могло стать избиение, а не наезд.

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Авария произошла ночью 14 октября в деревне Грачевка Калужской области. По предварительным данным, Анна Большова не заметила на повороте 31-летнюю местную жительницу Олесю Борисенко на неосвещенной дороге. Актриса сама вызвала полицию и скорую помощь, но пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Версия семьи

Сестра погибшей Виктория рассказала «360», что Олеся Борисенко жила в Обнинске, была разведена, жила с гражданским мужем и воспитывала двоих детей. Одного из них сейчас забрала сестра, второй находится с биологическим отцом, первым мужем погибшей.

До аварии, по словам сестры, Борисенко сидела дома с детьми, а затем гражданский муж повез ее к родственникам в Грачевку, но почему-то повернул не в сторону их дома, а в противоположную, где не было освещения, и высадил на развилке.

Ее гражданский муж ее отвез в деревню к сестре, но повез ее не налево, а направо, где темно, и оставил ее там Виктория.

По данным Telegram-канала «112», в крови погибшей обнаружили порядка четырех промилле алкоголя при норме в 0,3 промилле. Виктория подтвердила «360», что Олеся была в нетрезвом состоянии, но подчеркнула, что сестра не могла быть виновата в аварии, даже если была пьяна.

«Да, она была в нетрезвом состоянии, но на какой скорости надо ехать, чтобы сбить человека? Она должна была увидеть, что там находится человек. По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека», — сказала Виктория.

Источник фото: ГУ МСЧ России по Калужской области Источник фото: ГУ МСЧ России по Калужской области

Подруга погибшей добавила, что на месте, где случилась авария, недавно уложили новый асфальт, но машины в ночное время ездят крайне редко, тем более осенью, когда дачный сезон закончился.

«По-видимому, актриса летела, потому что дорога там в принципе освещенная, худо-бедно, но фонари присутствуют, и при свете фар там всех видно, если не гонять. Там дорога свободная, сколько раз все ходили, никогда такого не было. В ночное время суток там ни людей, никого», — добавила она.

Позиция Анны Большовой

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что, по словам Анны Большовой, женщина бросилась или упала под колеса. Он также рассказал «360», что актриса сильно переживает из-за случившегося, и подчеркнул, что уверен в невиновности своей подопечной.

«Я знаю ее, и знаю, что она ни в чем не виновата, потому что человек, который попал под машину, был в нетрезвом состоянии и то ли прыгнул под машину, то ли попал под машину. Она (Большова — прим.ред.) ехала четыре-пять километров в час, мало того, она была трезвая», — подчеркнул он в разговоре с «360».

Также он сказал РИА «Новости», что надеется, «что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение». Полиция проводит проверку, уголовное дело по факту аварии и гибели женщины пока не возбудили. Сестра Олеси Борисенко заявила, что собирается подать в суд на актрису, если экспертиза покажет ее вину.

Источник фото: телеканал «360» Источник фото: телеканал «360»

Другие версии

Местный житель Александр рассказал «360», что по деревне уже пошли слухи, якобы Олеся Борисенко уже была мертва, когда ее переехала машина.

По рассказам, сожитель ее избил, разбил голову, до этого позвонил одной сестре, сказал: «Она мне надоела, я ее везу в Грачевку по месту прописки» Александр.

«И потом вечером поздно ехала женщина на машине, не увидела, наехала то ли на руку, но уже Олеся была мертва. Вскрытие показало, что там были ребра сломаны, внутренние органы отбитые», — сказал он.

По информации «112», следствие проверят версию о том, что женщина умерла от травм, полученных до аварии. Борисенко якобы избил сожитель, а затем оставил на проселочной дороге. Что именно произошло в Грачевке 14 октября, покажут результаты экспертизы, но их обещают только через месяц.