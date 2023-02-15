Криминал 15 февраля 2023, 12:14 Полиция сняла с актрисы Анны Большовой подозрения в смертельном ДТП МВД Калужской области: в действиях Анны Большовой при ДТП не нашли состава преступления РИА «Новости»

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Актрису Анну Большову больше не подозревают в смертельном ДТП в деревне Грачевке. Полиция не нашла в ее действиях состава преступления и обратила внимание на сожителя погибшей — его обвинили в оставлении человека в опасности, рассказала пресс-служба управления МВД России по Калужской области.

«В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено», — отметили правоохранители.

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По версии следствия, мужчина привез пьяную сожительницу в Грачевку, выволок из автомобиля, положил поперек проезжей части в темноте и уехал в другой населенный пункт. Потом на нее наехала машина под управлением актрисы. Женщина умерла на месте.

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Странности в поведении гражданского мужа заметила сестра погибшей. Она рассказала, что мужчина повез ее к родственникам, но свернул не на их улицу, а на противоположную, неосвещенную, и оставил на развилке.

Версию о его виновности выдвинул житель Грачевки. По деревне поползли слухи о том, что женщина умерла еще до наезда машины — сожитель сильно ее избил.