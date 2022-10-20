Алкоголь обнаружили в крови погибшей под колесами актрисы Анны Большовой | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 15:08 Алкоголь обнаружили в крови погибшей под колесами актрисы Анны Большовой Mash: в крови погибшей под колесами Анны Большовой обнаружили алкоголь

Читать 360tv в

Экспертиза обнаружила около четырех промилле алкоголя в крови Олеси Борисенко. Женщина погибла под колесами автомобиля актрисы театра и кино Анны Большовой. Об этом сообщило издание Mash в своем Telegram-канале.

Известно, что погибшей 31 год, она в разводе, у нее остались двое детей. В результате наезда Audi она получила переломы ключицы и ноги. Предварительно, скончалась от большой кровопотери и болевого шока.

Реклама

Полиция сейчас проводит проверку, изучается автомобиль Большовой. Уголовное дело пока не заведено.

Реклама

«В Калужской области сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района. По предварительной информации, водитель — жительница соседнего региона, управляя легковым автомобилем, допустила наезд на женщину пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сказали «360» в МВД Калужкой области.

Ранее стало известно, что Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. Она сама вызвала скорую и позвонила в полицию.

Актриса Анна Большова снялась в таких сериалах как «Остановка по требованию», «Виола Тараканова», «Солдаты», известна ролью в телеверсии рок-оперы «Юнона и Авось».