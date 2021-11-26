Против сотрудников Ростехнадзора завели дело после ЧП на шахте «Листвяжная»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Его фигурантами стали главные госинспекторы беловского территориального отдела сибирского управления Ростехнадзора.

По версии следствия, в ноябре подозреваемые составили акты о проверке штрека в шахте «Листвяжная», хотя фактически его проверка не проводилась, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Решается вопрос об их аресте. В СК уточнили, что во время расследования было изъято большое количество документации, электронных носителей, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Продолжается допрос свидетелей, в числе которых инженерно-технические работники, проходят обыски.

Это второе уголовное дело, которое возбудил СК после трагедии на предприятии 25 ноября. Накануне было открыто дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. В рамках этого производства были задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка шахты «Листвяжная».

Жертвами аварии на предприятии в Белове стали 52 человека. Среди них 46 горняков и шесть спасателей. С 26 по 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур.