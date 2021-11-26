Вдова погибшего горняка рассказала о пожаре в шахте «Листвяжная» за 10 дней до взрыва

За 10 дней до трагедии на шахте «Листвяжная» горняки сами тушили пожар на предприятии. Об этом рассказала жена одного из погибших шахтеров.

По словам женщины, 15 ноября ее супруг и его коллеги самостоятельно справились с возгоранием в шахте, но спустя 10 дней это произошло снова, унеся жизни людей, написало РИА «Новости».

«Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал», — подчеркнула вдова.

Женщина уточнила, что ее муж был звеньевым с 30-летним стажем работы. На смену он надевал специальный датчик, но его показания приходилось игнорировать.

«Он говорит, что „датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал“. И дальше работали. Вот в каких условиях они работали», — добавила она.

Погибшими после аварии признаны 46 шахтеров и шесть горноспасателей. Помощь врачей потребовалась 63 людям. С 26 по 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Накануне в рамках расследования были задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка.