«Пыль столбом, я начал задыхаться». Выживший рабочий рассказал о происшествии в шахте «Листвяжная»

Еще за несколько дней до ЧП на шахте «Листвяжная» под землей ощущался запах газа, но все продолжали работать, хотя это не положено по технике безопасности. Об этом рассказал один из горняков, который смог выбраться на поверхность после задымления.

По его словам, он успел заступить на смену, спустился под землю где-то на 600 метров, как вдруг произошел хлопок, написал Telegram-канал Shot.

«Пыль столбом, дышать нечем. Я начал задыхаться. Если бы у меня самоспасатель не сработал, я бы там так и остался», — поделился он.

Мужчина отметил, что и в предыдущие смены бывало, что они чувствовали запах газа.

«По технике безопасности не положено работать при запахе газа. Но начальники настаивали на том, чтобы мы работали. Если не устраивает, иди и увольняйся», — пояснил он.

Его коллега сообщил, что сегодня он начал работать в 09:00 — в первую смену. Спустившись под землю, он успел пройти метров 400, когда почувствовал запах гари.

«Резко стало невозможно дышать. Включили самоспасатели и вышли. Сообщили диспетчеру», — добавил шахтер.

По последним данным, жертвами задымления стали 11 человек, еще 35 все еще находятся под землей.

По мнению председателя Независимого профсоюза горняков Александра Сергеева, причиной случившегося мог стать взрыв метана.