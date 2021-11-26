Поисковые работы в шахте «Листвяжная» возобновят через трое суток

Поисковые работы на шахте «Листвяжная» ориентировочно возобновятся через трое суток. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Сегодня на шахту прибыли три отделения военизированной горноспасательной части. Специалисты изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч кубических метров, который естественным образом заполнится метаном, уточнил он у себя в Telegram-канале.

По словам губернатора, примерно через трое суток уровень газа повысится до 20%, тогда опасность взрыва снизится. После этого оперативный штаб примет решение о возобновлении поисковых работ.

«Параллельно в эти трое суток спасатели продолжат инертизацию выработок и ликвидацию последствий пожара — пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте», — написал Цивилев.

По предварительным данным, причиной аварии на предприятии стал взрыв метано-воздушной смеси. Точные причины установит комиссия. Жертвами стали 52 человека, среди них 46 шахтеров и шесть спасателей, которые отправились на поиски горняков.

В больницах остаются 38 шахтеров и 11 горноспасателей, у одного из них диагностировали черепно-мозговую травму, у 10 — отравление.