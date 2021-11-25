Трехдневный траур объявили в Кузбассе после гибели шахтеров

Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября. Пост появился в Telegram-канале главы региона.

По последним данным, жертвами задымления на шахте «Листвяжная» стали 11 человек, в больницу были доставлены 38 горняков, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 11 пострадавших получают помощь амбулаторно. В общей сложности, к медикам обратились 60 человек.

Под землей остаются еще 35 сотрудников, но их поиски пока остановлены из-за угрозы взрыва.

Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным ведомства, 25 ноября около 08:35, в горной выработке шахты «Листвяжная» произошло задымление. Причины будут установлены в ходе расследования.

На месте происшествия развернут оперативный штаб, к предприятию привезли автобусы с родственниками шахтеров. Им сообщали оперативную информацию о результатах поисковой операции.

Президент Владимир Путин ранее поручил оказать всю необходимую помощь пострадавших горнякам, а также выразил соболезнования близких погибших.