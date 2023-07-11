Эксклюзив 11 июля 2023, 11:49 «Прикрывал шею — боялся, что убьют». Место варварского нападения на жителя Электростали сняли на видео Подруга пострадавшего в Электростали: с него пытались срезать скальп из-за цвета волос

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Состояние пострадавшего от нападения мужчин в Электростали 19-летнего парня улучшилось, его готовят к операции. Его возлюбленная Альбина рассказала «360», что приезжие напали с ножом сзади. Они нанесли скальпированную рану, потому что осудили цвет его волос.

Попросил закурить

«Состояние относительно хорошее, он поправляется. Сегодня должна быть операция», — сказала девушка.

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В момент нападения Юрий находился с приятелем, но она узнала о произошедшем первой после него. По ее словам, парень немного выпил. На улице он попросил у двух мужчин неславянской внешности сигареты, а вместо этого получил упреки.

«Один сразу же в начале диалога заявил, что он азербайджанец и что если бы он был на его родине, он бы его сразу убил», — пересказала Альбина.

После этого парня начали оскорблять за внешний вид. Юрий объяснил, что считает свои волосы нормальными — он живет в свободной стране, где никто не запрещал так ходить. Один из мужчин на некоторое время отошел и вернулся, когда парень уже уходил от них.

Напали со спины

«Юра отошел от них метров на пять, стоял спиной, и этот мужчина вернулся с ножом и передал его другому. После этого Юру схватили за волосы, поставили [на четвереньки] и начали их резать. Он прикрывал шею — боялся, что убьют», — заявила она.

У парня открылось сильное кровотечение. Несмотря на это, он дополз до магазина, где ему вызвали скорую помощь.

Зеленый ирокез

Нападение произошло 9 июля на улице Спортивной, мужчинам не понравился зеленый ирокез на голове Юрия. Одного из подозреваемых задержали. Им оказался 24-летний житель Коми. Уголовное дело завели по признакам хулиганства группой лиц по предварительному сговору и умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести, совершенного группой лиц.

Очевидица рассказала, что потерпевший пребывал после нападения в шоке и мог потерять сознание, поэтому до приезда скорой помощи с ним пытались много разговаривать. Полицию свидетели так и не дождались.

В больнице ему оказали помощь, а спустя время Юрий пришел в себя и сам рассказал о случившемся.