10 июля 2023, 20:42
Неизвестные срезали 19-летнему парню скальп в Электростали
Mash: неизвестные мужчины срезали 19-летнему парню скальп из-за ирокеза в Электростали
Неизвестные мужчины срезали 19-летнему парню скальп из-за цветного ирокеза в Электростали. Молодой человек по имени Юрий попросил закурить у группы мужчин у бассейна «Кристалл» на Спортивной улице, написал Telegram-канал Mash.
В ответ незнакомцы предъявили молодому человеку претензии за зеленый ирокез. Парня унизили и обозвали «петухом». В итоге конфликт перешел в горячую фазу, и приятели Юрия сбежали.
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Его самого обездвижили и ножом срезали с головы ирокез, зацепив кожу. После мужчины убежали, а парню вызвали скорую прохожие. Сейчас происшествием занимается полиция. Молодой человек госпитализирован. Проводится проверка.
«Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Ранее в Кудрове Ленинградской области был убит мужчина. Он находился в гостях у девушки, куда пришел ее бывший молодой человек. Последний напал на гостя и зарезал его.
Полиция
Электросталь
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