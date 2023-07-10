Криминал 10 июля 2023, 23:47 «Жду, что скажут врачи». Парень, которому сняли скальп в Электростали, впервые заговорил после нападения Первое интервью из больницы дал парень, которому сняли скальп в Электростали РИА «Новости»

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Парень по имени Юрий, которому в Электростали вместе с прической сняли скальп, рассказал подробности нападения. В интервью Telegram-каналу Mash он сообщил, что на данный момент чувствует себя «более-менее» и ждет вердикта врачей.

Юрий поведал, что подошел стрельнуть сигарету к двух людей нерусской национальности.

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«Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа», — рассказал 19-летний юноша.

В палате вместе с Юрием находятся мать и девушка. Также приехали правозащитники из движения «Сорок сороков», они привезли пострадавшему еды и воды.

«Сейчас жду, что скажут врачи, что делать дальше», — добавил молодой человек.

Ранее девушка Юрия рассказала, как двое неизвестных срезали скальп с головы ее молодого человека. Она сообщила, что парень очень боялся, что его убьют и все время прикрывал руками шею.