10 июля 2023, 23:47
«Жду, что скажут врачи». Парень, которому сняли скальп в Электростали, впервые заговорил после нападения
Первое интервью из больницы дал парень, которому сняли скальп в Электростали
Парень по имени Юрий, которому в Электростали вместе с прической сняли скальп, рассказал подробности нападения. В интервью Telegram-каналу Mash он сообщил, что на данный момент чувствует себя «более-менее» и ждет вердикта врачей.
Юрий поведал, что подошел стрельнуть сигарету к двух людей нерусской национальности.
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«Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа», — рассказал 19-летний юноша.
В палате вместе с Юрием находятся мать и девушка. Также приехали правозащитники из движения «Сорок сороков», они привезли пострадавшему еды и воды.
«Сейчас жду, что скажут врачи, что делать дальше», — добавил молодой человек.
Ранее девушка Юрия рассказала, как двое неизвестных срезали скальп с головы ее молодого человека. Она сообщила, что парень очень боялся, что его убьют и все время прикрывал руками шею.
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Электросталь
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