Эксклюзив 10 июля 2023, 21:48 «Не давали ему отрубиться». Очевидец рассказал о помощи парню, которому срезали скальп в Электростали Источник «360»: парню, которому срезали скальп в Электростали, не давали потерять сознание РИА «Новости»

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Двое мужчин сняли скальп молодому парню в Электростали. Одного из них уже задержали. Очевидица нападения сообщила «360», что она вместе с коллегой разговаривала с пострадавшим, чтобы не дать ему потерять сознание.

«Мы с моей коллегой не давали человеку отрубиться, с ним общались. <…> Само происшествие произошло в безлюдном месте за бассейном „Кристалл“, который находится рядом с нами», — отметила она.

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По ее словам, парень был в шоковом состоянии. Все находившиеся рядом люди вызывали скорую помощь, чтобы медики приехали как можно скорее. При этом правоохранителей, как уточнила собеседница, не дождались.

«Полиция не приехала, мы потом также ждали ее. Никто не приезжал. Скорая приехала как можно быстрее», — подчеркнула она.

Когда окровавленного парня увидели, он был в сознании. Пострадавший говорил, что у него темнеет в глазах, но очевидцы не давали ему упасть в обморок.

«Он разговаривает, мы с ним вели диалог, чтобы он не отключался. Потому что он говорил: „ У меня темнеет в глазах, у меня все темнеет, мне плохо». Чтобы он не отключился, мы диалог вели с ним», — добавила собеседница.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в ходе оперативных мероприятий одного из подозреваемых в поножовщине задержали.

«Им оказался житель Республики Коми, 1999 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника противоправного деяния», — уточнила она.

По ее словам, сообщение о потасовке поступило 9 июля в дежурную часть управления МВД по Электростали поступило из медицинского учреждения. По имеющимся данным, неизвестные срезали 19-летнему парню скальп, зацепив кожу головы, из-за цветного ирокеза. Пострадавший попросил закурить у мужчин, в результате чего начался конфликт. Нападавшие скрылись. Парня госпитализировали.