Криминал 10 июля 2023, 21:13 Одного из снявших скальп 19-летнему парню в Электростали задержали МВД: 24-летний житель Коми задержан за снятие парню скальпа в Электростали РИА «Новости»

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Полиция задержала одного из подозреваемых в снятии скальпа 19-летнему парню в Электростали. Им оказался 24-летний житель Коми, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из подозреваемых, которые вчера в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали. Им оказался житель Республики Коми, 1999 года рождения», — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Личность злоумышленника не раскрывается. Полиция возбудила дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также дело расследуют по статье об умышленном причинении вреда здоровья средней тяжести, совершенному группой лиц.

Нападение случилось у бассейна «Кристалл» на улице Спортивной. Молодой человек с зеленым ирокезом на голове подошел к толпе мужчин и попросил закурить. В ответ ему предъявили претензии за прическу, обозвали, а после срезали ирокез с головы, зацепив кожу.

Приятели парня убежали. С места скрылись и сами злоумышленники. Скорую окровавленному молодому человеку вызвали прохожие.

Ранее сообщалось, что в конфликте с молодым человеком, по предварительным данным, участвовали трое мужчин. Двое из них нанесли парню ножевые ранения, обездвижив его.