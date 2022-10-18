Поврежденные пролеты Крымского моста пообещали демонтировать до конца декабря | 360°

Криминал 18 октября 2022, 16:21 Поврежденные пролеты Крымского моста пообещали демонтировать до конца декабря Вице-премьер Хуснуллин: два поврежденных пролета Крымского моста демонтируют до конца года РИА «Новости»

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Два пролета Крымского моста, поврежденных в результате теракта, демонтируют до конца декабря. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Его слова привел ТАСС.

«До конца декабря планируем полностью демонтировать два пролета существующих, которые взорваны», — сказал премьер, выступая в Госдуме.

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По его словам, уже заказан необходимый для восстановления металл, первые конструкции ввозят на мост.

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Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Загорелись семь топливных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета. Жертвами теракта стали три человека. Движение автобусов по мосту возобновили утром 17 октября.

После происшествия на Крымском мосту российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления Украины. Минобороны отчитывается о достижении намеченных целей.

Утром 18 октября в Киеве пострадала одна из крупнейших ТЭЦ, пострадали линии электропередач в Днепропетровской области, взрывы произошли в промзоне Харькова.