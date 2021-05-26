Уголовное дело заведено в Северной Осетии из-за смерти девятиклассницы на ОГЭ по русскому языку. По информации источника «360», школьница умерла не от сердечного приступа, а от удушения рвотными массами.

Уголовное дело заведено по статье 109 часть вторая «Причинение смерти по неосторожности», сообщил собеседник. Врачей школы подозревают в том, что они не успели оказать ей помощь.

По его словам, когда школьницу начало тошнить, она пыталась задержать рвотные массы в себе. В результате девятиклассница захлебнулась. Следователи проверят действия врачей, которые дежурили в тот день в школе.

В Моздоке девятикласснице стало плохо перед основным государственным экзаменом по русскому языку. Дежурившие врачи пытались помочь, но не смогли и направили девочку в Центральную районную больницу. По дороге школьница умерла.

Сначала предполагали, что школьница не справилась со стрессом и у нее произошел сердечный приступ. Однако вскрытие показало, что девочка умерла не из-за этого.

Сейчас делом занимаются следователи. Они изъяли все записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, что произошло со школьницей на экзамене.