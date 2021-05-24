Отличница умерла перед ОГЭ в Северной Осетии. Справиться со стрессом от экзамена поможет поддержка

В Северной Осетии незадолго до начала основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку умерла девятиклассница. Девочка сильно переживала перед аттестацией и почти не ела перед ней. Помочь справиться ребенку с таким стрессом возможно, но важно вовремя заметить настораживающие признаки.

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В поселке Калининский Моздокского района Северной Осетии прямо перед началом ОГЭ по русскому языку умерла 15-летняя Амина У. Девушка приехала сдавать экзамен из Дагестана, сообщают СМИ.

Плохо девушке стало еще при подготовке к ОГЭ — в 09:51, сообщил «360» глава администрации местного самоуправления Моздокского района Олег Яровой. По его словам, девушке сразу оказали первую помощь преподаватели и врачи.

«Видимо, ресурсов стало не хватать, девочке стало плохо. Ее отправили в центральную районную больницу — это в четырех километрах от этой школы, недалеко. По дороге она скончалась», — объяснил он.

По некоторым данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Следственный комитет сообщил, что, по предварительным данным, у школьницы были проблемы с сердцем, которые усугубила жаркая погода. Также девушка якобы не ела три дня перед экзаменом. Однако ни глава Моздокского района Геннадий Гугиев, ни глава администрации района это не подтвердили.

Результаты экспертизы еще не готовы, проведено вскрытие, все отправлено на анализы, но пока без комментариев. Скорее всего, психосоматика. Девочка была отличница, очень переживала за свои отметки, видимо, на фоне переживаний это и случилось Олег Яровой.

Геннадий Гугиев добавил, что девочка была из хорошей, порядочной семьи. Она была четвертым и младшим ребенком, у нее три старших брата.

Слухи про хиджаб

В Сети также появилась информация о том, что погибшую школьницу якобы заставили снять хиджаб, из-за чего она и перенервничала. Аудиосообщение с таким описанием ситуации от неизвестного мужчины распространилось в мессенджерах и соцсетях.

«Девушка очень религиозная, очень верующая, которая много лет ходит в таком облике, в хиджабе. Для нее снять хиджаб — это что-то с чем-то. <…> Если преподаватели боятся, что она может шпаргалку пронести, для этого есть специальные люди женского пола, которые могут прошмонать ее, проверить каждый кусочек ткани, потом обратно ее одеть и посадить на то место, где она должна сдавать экзамен. Почему здесь нельзя было это сделать?» — говорит мужчина на записи.

В комментариях к публикациям о случившемся в соцсетях также есть люди, которые утверждают, что девушку якобы заставили снять традиционный элемент одежды. Местные власти эту информацию опровергли.

«Девочка была не в хиджабе, она была просто в косынке на голове. Лицо не было закрыто», — объяснил Яровой.

Гудиев добавил, что подготовка к экзамену проходила в штатном режиме и никакой предвзятости к ученице не было.

«Она сидела за партой, им раздавали бланки, рассказывали, как будет проходить экзамен. Девочка в какой-то момент упала, начали ей первую помощь оказывать — там на месте был врач. Это все под видеонаблюдением, там все видно», — рассказал он.

Все записи уже изъяли сотрудники СК, в ведомстве начали доследственную проверку. Как только девушке стало плохо, ее вывели из кабинета, сам экзамен состоялся.

Здоровый режим

Многие люди ошибочно считают, что дети обязательно здоровые люди, что у них нет ни проблем с сердцем, ни проблем с давлением, ни хронических заболеваний, но, к сожалению, это не всегда так, отметил психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский. Именно поэтому очень важно своевременно водить ребенка к врачам, проходить необходимые обследования и держать риски под контролем.

Большое беспокойство у врача вызвало предположение, что девочка могла не есть несколько дней. Зберовский подчеркнул, что регулярное и достаточное питание очень важно, как и сон — хотя бы по семь-восемь часов в день. Все это обеспечивает нормальное психоэмоциональное и физическое состояние ребенка.

«Поэтому если ребенок сутки, двое и тем более трое не ест, не ест горячей пищи либо вообще ничего, конечно, надо бить тревогу. Важно понимать, что любые отклонения по пищевому поведению и сну у ребенка должны родителей настораживать», — уверен психолог.

Снять стресс поддержкой

Зберовский добавил, что не менее важна и психологическая поддержка родителей — в семье не должно быть дополнительного источника стресса, прессинга по поводу учебы и предстоящих экзаменов. Психолог предостерег родителей от запугиваний тем, что за недостаточно хорошую отметку они отберут что-то из гаджетов или, например, отправят к бабушке.

«Все эти родительские пугалки, которые, к сожалению, очень устойчиво сохраняются, ребенка добивают. Он и так в стрессе, и так волнуется, боится, а мы дома добавляем дополнительные источники стресса — психика ребенка и его здоровье могут с этим не справиться», — объяснил он.

Не должно быть и лишнего давления со стороны учителей — запугивания тем, что ребенок останется на второй год, куда-то не поступит или будет отчислен.

Ребенка нужно не запугивать, а подчеркивать, что даже если что-то не получится, мы тебя все равно будем любить, мы тебе поможем. Надо ребенка настраивать на то, что оценки — это не главный смысл жизни. Это важно, но жизнь и здоровье важнее Андрей Зберовский.

Чтобы поддержать ребенка в стрессовой ситуации, Зберовский посоветовал проводить с ним больше времени, в том числе и за подготовкой к предстоящим экзаменам.

«Сидеть рядом, обнимать, гладить по волосам — телесное присутствие родителя при подготовке повышает психологическую устойчивость ребенка к стрессу, его уверенность, что близкие люди рядом, они могут прийти на помощь. И они любят тебя вне зависимости от того, какую оценку ты получишь», — заключил он.