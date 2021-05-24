Источник раскрыл подробности смерти школьницы на ОГЭ в Моздоке

Смерть девятиклассницы из школы в поселке Калининский Моздокского района наступила до начала государственного экзамена по русскому языку. Девочке стало плохо, когда школьников рассаживали по кабинетам. Об этом «360» источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать девочку на месте, но не справились и отправили ее в больницу. Спустя некоторое время 15-летняя школьница скончалась.

Предварительной причиной смерти назвали сердечный приступ. По словам источника, ранее у девочки диагностировали проблемы с сердцем.

Следователи начали проверку по факту смерти ученицы. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания уточнили, что начали устанавливать причины смерти девятиклассницы, а также все обстоятельства случившегося. По итогам проверки в ведомстве примут решение о заведении уголовного дела.