«Комплекс отличницы». Сердечный приступ у умершей на ОГЭ осетинской школьницы опровергли

Врачи провели вскрытие тела умершей во время государственного экзамена девятиклассницы из Северной Осетии. Сердечный приступ у девочки не подтвердился. Об этом «360» рассказал глава администрации местного самоуправления Моздокского района Олег Яровой.

Собеседник пояснил, что сегодня в девятых классах проходил государственный экзамен по русскому языку и литературе. Он начинался в 10:00, но за девять минут до официального старта школьнице стало плохо.

Дежурившие в школе медики оказали ей первоочередную помощь, но так как девочке лучше не стало, то ее отправили в Центральную районную больницу. Умерла девятиклассница по дороге.

«Результаты экспертизы пока не готовы. Провели вскрытие, отправили на анализы. Поэтому пока без комментариев. Но, скорее всего, психосоматика. <…> Девочка была такой, комплекс отличницы бывает, то есть она переживала за эти все процедуры», — поделился Олег Яровой.

Он подчеркнул, что вскрытие не подтвердило, что причиной смерти девочки стал сердечный приступ. Не подтвердили сообщения, что у нее были проблемы с сердцем, и учителя. Отдельно чиновник опроверг сообщения СМИ, что девочка пришла на урок в хиджабе, чем вызвала недовольство учителей.

«Это фейк. На голове была просто косынка. Лицо не было закрыто абсолютно», — подчеркнул глава администрации.

По его словам, когда школьнице стало плохо, ее тут же вывели из класса. Все реанимационные мероприятия проводили вне помещения, где проходил экзамен. В результате школьники не сразу узнали, что произошло с одноклассницей. Сегодня умершую девочку похоронят.

По словам главы Моздокского района Геннадия Гугиева, в семье девочки остались три младших брата. Сейчас делом занимаются следователи. Они изъяли все записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, что произошло со школьницей на экзамене.