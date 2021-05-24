Ученица девятого класса умерла 24 мая в Моздоке, во время сдачи основного госэкзамена по русскому языку. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в школе в поселке Калининский. Девочке было 15 лет. Во время экзамена у нее случился сердечный приступ, добавил источник.

По словам собеседника, у школьницы были проблемы с сердцем. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. К проверке подключился СК РФ, уточнил источник. Точная причина смерти ребенка станет известна после вскрытия.