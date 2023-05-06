Криминал 06 мая 2023, 18:57 Полиция задержала второго подозреваемого в покушении на Прилепина — СМИ «112»: правоохранители задержали второго подозреваемого в покушении на Захара Прилепина РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, мужчину схватили в лесополосе.

После совершения преступления в регионе объявили план «Перехват», в ходе которого силовики прочесывали окрестные леса. Там они и обнаружили подозреваемого в покушении на убийство Прилепина.

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Авторы публикации добавили, что оперативники начали работу с задержанным. По нескольким адресам в Москве организовали обыски — на явочные квартиры указали подозреваемые.

Около 11 часов 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль с Захаром Прилепиным. Писатель выжил, но получил серьезные ранения. По предварительным данным, у него множественные переломы, ушибы и контузия легких. Водитель иномарки погиб — им оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин с позывным «Злой». Молодому человеку было 27 лет.

Первым задержанным по подозрению в покушении на Прилепина оказался 30-летним уроженцем Украины. Он признался, что получил от украинских спецслужб задание убить писателя.