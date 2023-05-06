Происшествия 06 мая 2023, 18:24 Задержанный по делу о покушении на Прилепина оказался украинцем — СМИ ТАСС: рецидивист, задержанный после покушения на Прилепина, является уроженцем Украины Пресс-служба МВД

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Мужчина, которого заподозрили в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина, — уроженец Украины. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что ранее 30-летнего мужчину судили за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

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Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, подорвали сегодня около 11:00 в поселке Пионерский Нижегородской области. Водитель, Александр Шубин, погиб, а сам публицист пострадал, ему потребовалась госпитализация. Пресс-служба Прилепина сообщила, что он получил переломы и травмы не угрожают его жизни. При этом СМИ писали о минно-взрывном ранении, контузии обоих легких и тяжелой сочетанной травме у писателя.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Подозреваемого задержали. Официально сообщалось лишь то, что это 30-летний ранее судимый мужчина. Правоохранители выясняют, были ли у него сообщники.