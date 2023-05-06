Происшествия 06 мая 2023, 18:03 СМИ рассказали, какие травмы получил Прилепин РЕН ТВ: у писателя Прилепина тяжелая сочетанная травма и контузия легких РИА «Новости»

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У писателя Захара Прилепина, покушение на которого совершили сегодня в Нижегородской области, тяжелая сочетанная травма и контузия обоих легких. О этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Кроме того, собеседник канала рассказал, что у публициста минно-взрывное ранение, много переломов и ушибов. Его по-прежнему оперируют.

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Ранее пресс-служба Прилепина информировала о том, что он получил переломы, но его жизни ничто не угрожает. После покушения его госпитализировали.

Автомобиль, в котором был писатель, подорвали около 11:00. Погиб водитель — его соратник, сотрудник батальона Росгвардии Александр Шубин. По информации СМИ, в какой-то момент в машине находилась и дочь Захара Прилепина, но в момент происшествия ее там уже не было. СК расследует уголовное дело о терроризме. Подозреваемого, 30-летнего рецидивиста, уже задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители выясняют, были ли у него сообщники.