Происшествия 06 мая 2023, 18:54 Подозреваемый в покушении на Прилепина признался, что его давно завербовали на Украине — СМИ Telegram-канал «112»: подозреваемый в покушении на писателя Прилепина признал вину Пресс-служба МВД

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Подозреваемый по делу о покушении на писателя Захара Прилепина признал вину и рассказал, что его еще несколько лет назад завербовала украинская спецслужба. Об этом написал Telegram-канал «112».

Поначалу он просто предоставлял необходимую информацию и получал за это деньги. Потом ему поручили получить российский паспорт и переехать, а затем ликвидировать Прилепина.

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По данным канала, мужчина рассказал правоохранителям, что следил за публицистом несколько дней и закопал на пути к его дому противотанковые мины. На одной из них и подорвался сегодня автомобиль Audi Q7.

Захара Прилепина доставили в больницу. По данным его пресс-службы, он получил переломы, однако СМИ также пишут о тяжелой сочетанной травме, контузии обоих легких, минно-взрывном ранении и ушибах. Водитель автомобиля, сотрудник батальона Росгвардии Александр Шубин, погиб на месте.

Подозреваемому 30 лет, он был ранее судим. По данным источников средств массовой информации, мужчина — уроженец Украины, а судили его за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.