Криминал 09 декабря 2023, 23:05 Погибшую при стрельбе в брянской гимназии школьницу похоронили Жители Брянска простились с погибшей при стрельбе в гимназии школьницей РИА «Новости»

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Жители Брянска приехали в Московский микрорайон города на церемонию прощания с девочкой, погибшей во время стрельбы в гимназии № 5. Об это сообщило издание «Брянские новости».

На панихиду во дворе многоэтажного дома пришло большое количество друзей и родственников семьи, а также неравнодушные горожане. Также на место прощания приехал наряд полиции, который следил за порядком.

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По данным журналистов, погибшей девочке было 13 лет. Она готовилась отпраздновать день рождения в конце декабря и пригласила на торжество одноклассницу, которая принесла в гимназию оружие.

Мать погибшей девочки в комментарии Telegram-каналу Shot заявила, что у дочери не было никакого конфликта со стрелявшей. Она подчеркнула, что девочки дружили и ходили друг к другу в гости.

По ее словам, дочь погибла только потому, что стояла первой в классе.

«Попало ей в плечо, в легкое, в артерию. <…> Она мечтала стать врачом и спасать людей», — поделилась женщина.

Учитель брянской гимназии в беседе с «360» заявил, что погибшую девочку можно было спасти, если бы скорая помощь приехала чуть раньше. Он пояснил, что о стрельбе на четвертом этаже узнал от прибежавшего ученика и бросился на помощь. По его словам, когда ворвался в класс, принесшая ружье девочка уже покончила с собой. А раненая ученица лежала на полу.

«Она еще живая. Пытался оказать ей помощь. Скорой мы не дождались», — заявил учитель.

Он добавил, что медики появились через 40 минут после вызова и эта ситуация вызвала у него большое количество вопросов.

Стрельбу в брянской гимназии № 5 в четверг, 7 декабря, устроила ученица восьмого класса. Она пронесла в учебное заведение ружье отца и открыла огонь по школьникам. Ранения различной степени тяжести получили пять человек.

В субботу, 9 декабря, суд отправил под стражу пропустившую в гимназию школьницу с оружием охранницу и начальника ЧОП, где она работала. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В отношении отца девочки завели сразу два уголовных дела за небрежное хранение оружия и доведение до самоубийства. Суд арестовывать мужчину не стал, но на 72 часа продлил его задержание.