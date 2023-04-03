Важное 03 апреля 2023, 07:46 Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 32 Минздрав сообщил об увеличении до 32 человек числа пострадавших при теракте в Петербурге РИА «Новости»

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Количество пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга возросло до 32. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб», — сказано в сообщении.

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Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля, где проходила творческая встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским, он погиб.

По предварительной версии, взрывчатка находилась в бюсте, который ему принесла девушка. У нее дома прошедшей ночью прошли обыски. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что подозреваемую задержали.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что ранее кафе, где все случилось, принадлежало ему. Бизнесмен в какой-то момент передал заведение патриотическому движению «Кибер Фронт Z».