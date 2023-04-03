Эксклюзив 03 апреля 2023, 11:42 Стихийный мемориал появился у взорванного кафе в Санкт-Петербурге Жители Санкт-Петербурга создали стихийный мемориал у кафе, где погиб Татарский

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Кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге оцепили. На утро после взрыва местные жители принесли цветы и сделали стихийный мемориал памяти военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). «360» показал кадры с места происшествия.

Около заведения выстроились автомобили полиции и Следкома, люди в форме обследовали здание. Кафе пострадало от взрыва не только изнутри, но и снаружи — удар повредил стеклянные двери, окна и навес летней пристройки. Здание обнесли сигнальной лентой. Около заведения петербуржцы обустроили стихийный мемориал — поставили портрет военкора и возложили красные гвоздики.

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«Такого не должно повторяться, надо за это сурово наказывать. В такие моменты нужно быть близко к горю и проявлять уважение», — сказал активист по имени Владимир.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко подтвердила, что при взрыве 2 апреля погиб военный корреспондент Максим Фомин, ранения разной степени тяжести получили более 30 человек. Правоохранители установят обстоятельства произошедшего. Уголовное дело передали в центральный аппарат Следкома, председатель Александр Бастрыкин взял ход расследования на свой контроль.

Взрыв произошел во время творческой встречи Владлена Татарского. Участница мероприятия рассказала «360», что охрана сначала запретила проносить в зал статуэтку со взрывчаткой. Но военкор принял подарок, и спустя время бомба сработала.