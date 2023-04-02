Происшествия 02 апреля 2023, 19:19 Названа мощность сработавшей бомбы в кафе Петербурга ТАСС: мощность взрывного устройства в кафе Петербурга составила более 200 граммов тротила Соцсети

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Сработавшее взрывное устройство в кафе Санкт-Петербурга по мощности равнялось 200 граммам тротила. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщил ТАСС.

«Предварительно, возле сцены сработало взрывное устройство», — сказал собеседник агентства.

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Бомбу начинили поражающими элементами, уточнили в правоохранительных органах.

В результате взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга погиб блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Его смерть подтвердили несколько чиновников из администраций новых регионов России.

Ранения различной степени тяжести получили 15 человек. Взрывная волна обрушила фасадное остекление кафе на площади 15 квадратных метров.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взрыв организовали украинские террористы.