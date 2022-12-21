Подмосковье 21 декабря 2022, 21:50 Победителями премии губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» стали 120 человек Премию губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» получили 120 человек Пресс-служба губернатора Московской области

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Ежегодную премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело» в этом году посвятили спецоперации. Награды получили 120 лауреатов, в их числе находящиеся на передовой бойцы, военные корреспонденты, общественные деятели, а также родные и близкие военных, которые поддерживают их в тылу.

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Полный список победителей опубликовал Telegram-канал «360».

Лауреатами в категории «Специальная военная операция» стали 62 человека, в категорию «Военный корреспондент» вошли 22 участника, а в номинацию «Волонтеры» — 36 общественников. Их выбрали из более чем двух тысяч участников.

Каждый победитель получит по 500 тысяч рублей, собранных в фонде премии «Мы рядом. Доброе дело».

Одним из лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело» стал участник спецоперации, майор Андрей Гладченко. Вместе с отделением он попадал под обстрелы украинских боевиков, помогал вытаскивать раненых боевых товарищей из горящих машин и сохранял хладнокровное руководство в самых сложных условиях.

Во время одного из нападений офицер получил ранение. После госпитализации его вернули домой. Гладченко намерен вернуться на передовую, как только поправится. На вручении премии он поблагодарил членов жюри за высокую оценку воинского труда.

«В этой премии отражены не только мои заслуги перед Отечеством, но и заслуги тех ребят, которые, к сожалению, погибли. Выполняя боевые задачи, мы ни на секунду не забываем, что защищаем Родину. От всего сердца, от всех ребят на передовой хочу сказать вам, Андрей Юрьевич, огромное спасибо за поддержку и заботу. Мы вместе, мы рядом, мы — сила», — сказал Андрей Гладченко, обратившись к губернатору Московской области.

Погибшему под Херсоном протоиерею Михаилу, премию «Мы рядом. Доброе дело» присудили посмертно. Настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Власихе неоднократно бывал в Донбассе, в том числе в период проведения спецоперации.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Михаилу присвоили звание Героя России посмертно. У протоиерея остались шестеро детей. За наградой на сцену вышла его вдова Мария.

Многие победители, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации попросили направить средства премии на нужды военных. Среди таких лауреатов оказались военные корреспонденты, освещающие события на Донбассе, в том числе съемочная команда телеканала «360».

Премию губернатора Московской области вручают уже 10 лет. За это время ее лауреатами стали 13 101 человек. Тематика и номинации меняются в зависимости от социально значимых и актуальных событий года.