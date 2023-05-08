Криминал 08 мая 2023, 17:36 Обвиняемого по делу о рухнувшей в Оренбурге карусели отправили в СИЗО Суд Оренбурга арестовал руководителя фирмы, отвечавшей за работу рухнувшей карусели РИА «Новости»

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Задержанный в Оренбурге в рамках расследования дела о рухнувшей карусели руководитель фирмы «Аттракцион-Сервис» отправился в СИЗО. Такое решение принял Дзержинский районный суд города.

Обвиняемый останется под стражей до 7 июля. Его фирма занималась обслуживанием каруселей в городском парке.

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«Постановлением суда руководителю ООО „Аттракцион-Сервис“ Александру Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц.

Сегодня же суд изберет меру пресечения еще двум фигурантам из компании «Винтаж», которые также занимались обслуживанием аттракционов.

Карусель «Вихрь» упала в парке Оренбурга в минувшую субботу, 6 мая. В результате травмы получили 20 человек, из которых более половины увезли в больницу. Основными пострадавшими оказались дети. По данным регионального Минздрава, врачи поместили в реанимацию 10-летнего ребенка и женщину.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что упавшая карусель не состояла на учете в органах технического надзора. Второе уголовное дело о халатности следователи завели против чиновников городской администрации.