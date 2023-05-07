Происшествия 07 мая 2023, 15:20 Рухнувшая в парке Оренбурга карусель не зарегистрировали в Гостехнадзоре Правительство: упавшая в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в Гостехнадзоре Пресс-служба МЧС

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Карусель, которая рухнула вместе с людьми в парке Оренбурга, не была зарегистрирована в Гостехнадзоре, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«Проверка разрешительных документов „Оренпарка“ показала, что заявление на регистрацию „Цепочной карусели“ в Гостехнадзор не поступало», — указано в сообщении.

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Руководителей организаций, которые обслуживали аттракционы в парке, задержали. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения», — передавали в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области.

После ЧП с каруселью губернатор региона Денис Паслер поручил проверить работу всех парков Оренбургской области.

По последним данным, при падении карусели пострадали 19 человек, в том числе девять детей. В стационарах находятся 11 человек, пять из них — несовершеннолетние. В тяжелом состоянии находится 10-летняя девочка, она в сознании и может дышать сама. Еще одна тяжелая пациентка — 26-летняя девушка.

Момент обрушения карусели с детьми в Оренбурге попал на видео.