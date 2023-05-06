Происшествия 06 мая 2023, 19:29 Женщина и ребенок попали в реанимацию после падения карусели в Оренбурге Минздрав РФ: женщина и ребенок попали в реанимацию после ЧП с каруселью в Оренбурге Пресс-служба Следственного комитета

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После падения карусели в парке Оренбурга пострадали 20 человек. Госпитализировали 12 пациентов, половина из них — дети. Об этом рассказала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Всех поступивших в больницы полностью обследовали, им провели КТ головного мозга и внутренних органов, сделали рентген- и УЗИ-исследования. Восьмерых человек с поверхностными ушибами и ссадинами отправили на амбулаторное лечение.

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«Состояние крайне тяжелое — одна женщина с множественными травмами, на ИВЛ в реанимации. В тяжелом состоянии один ребенок 10 лет, находится в реанимации, дышит сама», — сообщила Савинова.

Погибших в результате ЧП в парке нет, передала министр здравоохранения.

Позже Савинова добавила, что еще одного из детей отпустили домой под амбулаторное наблюдение. В стационаре находятся 11 пациентов: пять несовершеннолетних и шесть взрослых.

Момент обрушения карусели с детьми в Оренбурге попал на видео. Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.