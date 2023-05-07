Происшествия 07 мая 2023, 13:34 Руководителей компаний, обслуживавших упавшую карусель в Оренбурге, задержали СК: задержаны руководители компаний, обслуживавших аттракционы в Оренбурге Пресс-служба Следственного комитета

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В Оренбурге задержали руководителей компаний, которые обслуживают аттракционы в парке, где при обрушении карусели пострадали люди. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный Следственный комитет.

В ведомстве отметили, что по данному делу возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В двух организациях прошли обыски, следователи изъяли документацию, касающуюся организации работы аттракционов и их обслуживания.

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«В качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО „Аттракцион-Сервис“ и ООО „Винтаж“», — указано в сообщении.

Карусель «Вихрь» рухнула в оренбургском парке в субботу, 6 мая. Пострадали 20 человек, 12 из них госпитализированы. Половина попавших в больницу — дети. Женщина и 10-летний ребенок попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Глава региона Денис Паслер после случившегося поручил проверить работу всех парков в Оренбургской области.