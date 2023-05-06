Происшествия 06 мая 2023, 16:59 Карусель с детьми рухнула в Оренбурге, пострадали около 20 человек МВД: около 20 человек пострадали при падении карусели в Оренбурге Пресс-служба МЧС

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Карусель «Вихрь», на которой катались взрослые и дети, рухнула в парке Оренбурга. Пострадали около 20 человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Оренбургской области.

«В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадали приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети», — указано в сообщении.

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Падение карусели произошло из-за технической неисправности. Люди получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным Минздрава России, в больницы доставили 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Оказание помощи пациентам координирует Федеральный центр медицины катастроф.