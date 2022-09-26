Напавший на школу в Ижевске был одет в черную майку с нацистской символикой — СК РФ | 360°

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Напавший на школу в Ижевске был одет в черную майку с нацистской символикой — СК РФ

СК РФ: устроивший стрельбу в школе Ижевска был одет в черную майку с нацистской символикой

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Неизвестный, напавший на школу в Ижевске, был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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В СК РФ отметили, что документов при мужчине не обнаружили, его личность в настоящее время устанавливается. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина расследование уголовного дела о стрельбе в школе Ижевска передали в центральный аппарат.

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На место происшествия выехали специалисты криминалистического центра СК России для фиксации следов совершенного преступления.

Жертвами стрельбы в школе № 88 в Ижевске стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро учеников, все данные уточняются.

Ранее было известно о шести погибших и порядка 20 пострадавших. Такую информацию представили в МВД Удмуртии. На месте происшествия работают правоохранители. Территория школы оцеплена. Туда также прибыл глава республики.

Уголовное дело после стрельбы возбудили по статьям об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном общеопасным способом, и о незаконном приобретении, передаче, хранении огнестрельного оружия.

Нападение произошло в понедельник, 26 сентября, утром. Глава Удмуртии подтвердил гибель напавшего на школу в Ижевске. Появилось видео с места стрельбы в школе Ижевска.

Следственный комитет России

Стрельба в школе в Ижевске

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