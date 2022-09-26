Пять учеников, два учителя и два охранника погибли при стрельбе в школе Ижевска | 360°

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Пять учеников, два учителя и два охранника погибли при стрельбе в школе Ижевска

СК сообщил о девяти жертвах стрельбы в ижевской школе

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Жертвами стрельбы в школе № 88 в Ижевске стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро учеников, заявили в СК РФ. В ведомстве добавили, что также есть информация по пострадавших. Все данные уточняются.

«Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой», — подчеркнули в Следственном комитете.

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По поручению главы ведомства криминалисты главного управления криминалистики СК выехали на место происшествия.

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Ранее было известно о шести погибших и порядка 20 пострадавших. Такую информацию представили в МВД Удмуртии. На месте происшествия работают правоохранители. Территория школы оцеплена. Туда также прибыл глава республики.

Уголовное дело после стрельбы возбудили по статьям об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном общеопасным способом, и о незаконном приобретении, передаче, хранении огнестрельного оружия.

Нападение произошло в понедельник, 26 сентября, утром. Мотивы преступника пока не установлены.

Стрельба в школе в Ижевске

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